Michael Chandler sembra ormai pronto e carico per affrontare Charles Oliveira nel loro incontro per il titolo dei pesi leggeri UFC. Dopo appena un incontro vinto contro Dan Hooker al suo esordio, Chandler ha subito guadagnato una title shot alla cintura di categoria. In molti sanno bene che l’ex leggenda della Bellator farà di tutto per vincere il suo match e lo stesso Chandler – rispetto a un più pacato Oliveira – sta facendo di tutto per agitare le acque del pre match. In una recente intervista rilasciata a Brett Okamoto di ESPN, il peso leggero si è mostrato molto confidente delle sue chance titolate.

UFC, Michael Chandler non vede l'ora di affrontare Oliveira

Ecco le parole più importanti pronunciate da Chandler durante l’intervista: “Mi sento molto bene. Quando ottieni una chance simile ti senti un po’ piatto. Ho dedicato la mia intera vita allo sport, faccio sport di combattimento e lotta libera da quando ho 16 anni e ad agosto saranno 13 anni nelle MMA per me. E’ passato ovviamente un po’ di tempo. So che per i fan della UFC sono un neo arrivo ma non sono un principiante di questo sport. La sensazione è che stia arrivando ciò che doveva nel momento giusto. Questa occasione mi fa sentire molto grato. La prendo e la faccio mia con tutta l’eleganza che posseggo, mi godo questo viaggio”.

“Sicuramente questa è la vetta più alta del mio percorso in MMA. Ho già vinto un titolo mondiale fuori dalla UFC ma non sono cose che si possono mettere sullo stesso piano. Non sarei onesto con me stesso se non ammettessi che la possibilità di vincere un titolo in UFC rappresenti la vetta massima della mia carriera. Invece è tutto quello che ho sempre voluto. Oliveira? Sicuramente è migliorato molto da quando ha fornito alcune prestazioni non all’altezza. Credo che però abbia un punto di rottura dentro di sé che io non ho. A un certo punto dovrà decidere se venire a combattere davanti a me e non vedo l’ora di mettergli le mani addosso”, ha poi concluso.

