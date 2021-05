Dopo l’annullamento del suo match contro Robert Whittaker e il rimpiazzo a favore di Kelvin Gastelum, Paulo Costa tornerà a lottare nella divisione Middleweight della UFC. A rivelarlo è il giornalista di ESPN Brett Okamoto che spiega come Dana White – il presidente della promotion – abbia rivelato il prossimo incontro del brasiliano, battuto qualche mese fa a Israel Adesanya per quanto riguarda il titolo dei pesi medi.

La WWE imbarazzata dalle visioni radicali dell’arbitro Drake Wuertz

UFC, Paulo Costa torna a lottare: ecco il suo avversario

Nello specifico, come rivelato da White e dal giornalista, il prossimo avversario di Borracinha sarà Jared Cannonier, ovvero l’attuale numero 4 del Ranking dei pesi medi (Costa è il numero 2, Vettori il 3).

Viene anche spiegato che l’incontro sarà il main event del Fight Night che andrà in scena il 21 agosto 2021. Per quella stessa data White e la UFC starebbero cercando di organizzare un incontro tra Derek Brunson e Darren Till. Questo sempre che l’inglese riesca a recuperare in tempo dall’infortunio alla clavicola che gli ha impedito di lottare contro Marvin Vettori (lo ha sostituito Kevin Holland).

WWE, Apollo Crews è la dimostrazione di come sia meglio essere heel

Grande movimento dunque nella categoria dei pesi medi. A UFC 263 infatti ci sarà il match titolato tra Adesanya e lo stesso Vettori, un rematch molto sentito da parte dell’italiano. L’incontro tra Paulo Costa e Jared Cannonier potrebbe invece generare anche il prossimo number one contender, anche perché Whittaker – inizialmente scelto come sfidante per l’africano – si era tirato indietro visti i tempi troppo stretti per combattere.

Sono dunque attese importanti novità per quanto concerne la scena dei Middleweight nelle prossime settimane. Saranno infatti coinvolti in incontri vari tutti i lottatori più importanti della divisione, con esiti che evidentemente non sono scontati.

WWE WrestleMania Backlash: data, orario e come vederlo in streaming