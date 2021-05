Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 andrà in scena a Houston UFC 262, altro evento della promotion di Dana White e di proprietà Zuffa. Il main event dello show, come già annunciato, sarà il match per il titolo dei pesi leggeri UFC tra Michael Chandler e Charles Oliveira. Ovviamente il PPV della UFC potrà essere seguito non solo Italia ma in tutto il mondo con una importante copertura televisiva.

UFC 262: Chandler vs Oliveira, dove vedere in tv e in streaming

Come al solito, le principali alternative per seguire UFC 262: Chandler vs Oliveir sono principalmente due. La prima riguarda UFC Fight Pass, il portale ufficiale della promotion che consente di vedere tutte le card (sia la main che la/le preliminary) al prezzo di 9,99 euro al mese. In base all’evento poi, è possibile o meno che si debba pagare un sovrapprezzo per la main card.

Per quanto riguarda invece la trasmissione nel nostro Paese, a detenere i diritti degli eventi UFC è DAZN. Anche in questo caso, grazie all’abbonamento di 9,99 euro al mese, sarà possibile seguire l’evento. Nello specifico, però, su DAZN si potrà vedere solo la card principale, con commento però ovviamente in italiano

Ecco, di seguito, anche l’intera card di UFC 262: Chandler vs Oliveira, dal match più importante ai primi in ordine cronologico.

Preliminary Card

Ronaldo Souza vs. Andrè Muniz (pesi medi)

Mike Grundy vs. Lando Vannata (pesi piuma)

Andrea Lee vs. Antonina Shevchenko (pesi mosca)

Jamie Pickett vs. Jordan Wright (pesi medi)

Gina Mazany vs. Priscilla Cachoeira (pesi mosca)

Kevin Aguilar vs. Tucker Lutz (pesi leggeri)

Sean Soriano vs. Christon Giagos (pesi leggeri)

Main Card

Charles Oliveira vs. Michael Chandler (titolo pesi leggeri)

Tony Ferguson vs. Beneil Dariush (pesi leggeri)

Katlyn Chookagian vs. Viviane Araujo (pesi mosca)

Shane Burgos vs. Edson Barboza (pesi piuma)

Matt Schnell vs. Rogerio Bontorin (pesi mosca)

