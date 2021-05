Il prossimo sarà un grande weekend di wrestling per tutti gli appassionati: se la WWE offrirà nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio lo spettacolo di WrestleMania Backlash, 24 ore prima Impact Wrestling proverà a giocare d’anticipo con Under Siege, evento che vedrà la compagnia continuare la prestigiosa collaborazione con la All Elite Wrestling che ne ha rilanciato le quotazioni dopo un lungo periodo tormentato.

Under Siege andrà in scena nella notte tra sabato 15 e domenica 16 maggio e vedrà la “partecipazione straordinaria” di Kenny Omega, al momento Impact & AEW World Champion oltre che detentore dell’AAA Mega Championship. The Cleaner lotterà insieme ai Good Brothers in un 6-Men Tag Team match che dall’altra parte vedrà Eddie Edwards & i FinJuice.

AEW, cambiati in corsa i piani nel World Championship Eliminator match

Under Siege, aggiunti due match titolati alla card

Non si tratterà comunque dell’unica attrazione di un PPV davvero ricco di match ad alto potenziale. Nel corso dell’ultima puntata di Impact Wrestling sono stati annunciati due match che portano il totale degli incontri in programma a 7 e che, soprattutto, metteranno “on the line” tutte le cinture della compagnia.

La Impact Knockout’s Champion Deonna Purrazzo dovrà infatti difendersi dall’assalto di Havok, che da poco è stata abbandonata dalla compagna di tag Nevaeh e ha sconfitto in un match che metteva in palio una title shot Rosemary.

WWE WrestleMania Backlash: data, orario e come vederlo in streaming

Sempre nel corso dell’ultima puntata precedente Under Siege, El Phantasmo si è guadagnato un’opportunità titolata appena arrivato a Impact Wrestling, superando in un #1 Contender X-Division Scramble Acey Romero, Ace Austin, Petey Williams, Rohit Raju e TJP.

Questa dunque la card definitiva di Under Siege: