I due lottatori UFC Khamzat Chimaev e Darren Till si sono resi protagonisti di una diretta Instagram abbastanza cordiale ma anche insolita e a tratti un po’ nonsense. I due infatti hanno parlato in verità molto brevemente. Till – che si sta ancora riprendendo dopo la frattura alla clavicola che gli ha impedito di lottare contro Marvin Vettori – si trovava nel traffico, in auto. Chimaev invece era seduto in una stanza che apparentemente potrebbe essere quella di casa sua.

WWE, The Fiend è sparito per motivi personali?

UFC, Khamzat Chimaev e Darren Till protagonisti di una curiosa diretta social

I due hanno parlato di vari argomenti, con Chimaev che si è spesso distinto per aver cacciato un paio di volte un coltello a scatto, mentre Till – un po’ in imbarazzo per l’accaduto, cercava di moderarne i toni. Peraltro lo stesso Till, scherzosamente, ha chiesto a Chimaev se volesse affrontarlo sull’ottagono, salvo poi ricordargli che Neil Magny vorrebbe invece ottenere un match contro di lui, avendolo messo nel mirino da un po’.

UFC 262: Chandler vs Oliveira, dove vedere in tv e in streaming

Lo stesso Chimaev, dopo aver tirato fuori di nuovo il coltello (si presume in maniera scherzosa) e aver spiegato di essere in Ramadan, ha però voluto puntare il discorso nuovamente su un eventuale incontro con l’inglese. A quel punto Till ha scherzato con Chimaev dicendo che l’avrebbe battuto in maniera facile, scatendando una reazione ilare da parte di entrambi. Chimaev ha ribattuto che potrebbe sconfiggere Till tranquillamente e lo stesso inglese ha concluso dicendo: “Un giorno combatteremo contro ok? Ma non adesso!”, andando di fatto a chiudere la discussione.

Chimaev è uno dei prospetti più interessanti di tutta la UFC e Dana White non vede l’ora di poterlo riavere nell’ottagono dopo i problemi di salute e il ritiro, con successivo ripensamento.

WWE, i grandi match: Becky Lynch VS Charlotte Flair VS Ronda Rousey a WrestleMania 35