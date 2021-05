La lotta per un posto in Champions League non è mai stata combattuta come in questa stagione: le squadre ancora in corsa, infatti, sono ben 5, ma i posti disponibili sono solamente 3. Queste cinque squadre sono inoltre racchiuse in solamente 8 punti, con la Lazio che, però, ha giocato una partita in meno.

Nessuna squadra, quindi, si è già assicurata un posto nella competizione più prestigiosa d’Europa, anche se Milan e Atalanta, fra tutte, sembrano avere una marcia in più sia in termini di continuità che, soprattutto, in termini di scontri diretti, particolarmente favorevoli tanto ai rossoneri quanto agli orobici. La Lazio, fra tutte le squadre ancora in corsa, è quella che ha meno possibilità di centrare la qualificazione per la Champions: i punti raccolti sin qui dalla formazione di Inzaghi sono infatti 67 (ma manca la partita contro il Torino) e, per quanto riguarda gli scontri diretti, è avanti solo con il Milan.

AEW, Chris Jericho risponde alle critiche sul finale di Bloods & Guts

La Lazio va in Champions se…le possibili combinazioni

Considerando questi due fattori, la Lazio ha un solo modo per sognare fino all’ultima giornata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: vincere le tre partite rimanenti. In questo caso, infatti, i biancocelesti riuscirebbero ad arrivare a 76 punti, che, comunque, non darebbero alcuna certezza alla squadra di Inzaghi. Tutto infatti dipende dai risultati che centreranno Milan, Atalanta e Napoli. Se Atalanta, Napoli e Milan vincessero rispettivamente contro Genoa, Fiorentina e Cagliari, la Lazio sarebbe ufficialmente fuori dai giochi.

Se i biancocelesti, invece, perdessero una delle prossime partite, la Champions sfumerebbe definitivamente, relegando la squadra di Lotito all’Europa League. Delle 5 formazioni in corsa, quindi, i biancocelesti sono quelli che hanno meno possibilità di qualificazione, ma non per questo bisogna sottolineare la determinazione e il talento di una squadra guidata da giocatori come Immobile e Luis Alberto.

La Juventus va in Champions se…tutte le possibili combinazioni