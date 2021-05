WWE, Ric Flair pensa che Brock Lesnar sia tra i migliori di sempre

Intervista dal giornalista esperto di MMA Ariel Helwani, il leggendario Ric Flair ha detto la sua su chi le arti marziali miste le ha provate sulla propria pelle, ovvero Brock Lesnar. L’ex UFC Heavyweight Champion e WWE Champion è inattivo ormai da anni nelle MMA e da più di un anno nel wrestling. Nonostante questo, Flair ha spiegato come secondo lui Lesnar sia uno degli atleti migliori mai visti a livello sportivo.

“Ho conosciuto tanti ragazzi davvero tosti negli ultimi anni che hanno praticato le MMA, tra cui Kurt Angle e Brock Lesnar. Penso che Bobby Lashley abbia avuto una buona carriera in Bellator. In generale ho amici che ci sono stati e che hanno frequentato chi ho nominato prima” ha spiegato inizialmente Flair.

“Brock Lesnar in particolare lo abbiamo visto fare avanti e dietro tra wrestling ed MMA ed essere sempre un atleta fondamentale. Potrebbe trattarsi del miglior atleta che io abbia mai visto, almeno a guardarlo dalla nostra prospettiva. Non sto dicendo che sia migliore di Deion Sanders o di Bo Jackson ma per il modo in cui persone come misurano le cose, non si può negare che Brock Lesnar è uno degli atleti migliori di tutti i tempi. Ha pure giocato in NFL coni Minnesota Vikings. Insomma, andiamo!” ha concluso The Nature Boy.

Come detto, Lesnar è ormai fermo da parecchi mesi e non ci sono, almeno al momento, indizi che possano lasciar trasparire un ritorno di The Beast in WWE nel breve termine. Mentre, a questo punto, vista anche l’età, si può dire che la carriera in UFC di Lesnar sia ormai terminata.

