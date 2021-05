John Cena VS Edge, Edge VS John Cena, per anni la WWE ci ha proposto questo tipo di incontro in quasi tutte le salse possibili e per noi non è mai stato abbastanza. Questo perché, almeno in epoca moderna, nella compagnia di Stamford nessun’altra rivalità è stata all’altezza di quella tra questi due straordinari wrestler.

A dirlo non è soltanto un sito autorevole come Bleacher Report, che con uno splendido articolo ripercorre quello che l’autore considera il miglior feud di sempre, ma anche un gran numero di appassionati. Impossibile del resto non riconoscere che nella rivalità John Cena VS Edge ci siano stati tutti gli elementi classici della narrazione e che alla fine entrambi gli atleti ne siano usciti cresciuti come mai prima.

I grandi match della WWE: John Cena VS Edge, Backlash 2009

Tutto ha inizio l’8 gennaio del 2006, quando nel PPV New Year’s Revolution Edge si trasforma nell’Ultimate Opportunist incassando, primo nella storia, la valigetta del Money in The Bank conquistata a WrestleMania 21.

Il WWE Champion è John Cena, che è appena sopravvissuto a una durissima Elimination Chamber che lo ha visto affrontare Carlito, Chris Masters, Kane, Kurt Angle e Shawn Michaels. Esausto, il campione non può che arrendersi in meno di due minuti alla furia della Rated-R Superstar.

Tre anni più tardi è ancora John Cena VS Edge: stavolta a Backlash 2009 e per il World Heavyweight Championship, anche stavolta detenuto dal rapper di Boston che lo ha conquistato proprio a WrestleMania 25 strappandolo dalla vita di Edge in un Triple Threat che coinvolgeva anche The Big Show.

Nel mezzo tra queste due date decine di incontri, vittorie da entrambe le parti, titoli mondiali costantemente in palio. E ancora le famiglie coinvolte, il costante grado di incertezza, la spettacolarità di ogni finale: la miglior rivalità di sempre – anche per The Sportster, che la riassume in un bell’articolo – si conclude dopo tre anni abbondanti, il 26 aprile 2009, a Backlash.

In un Last Man Standing che vi invitiamo a guardare qui sotto e che è possibile rivivere grazie al canale YouTube ufficiale della WWE. Buona visione!