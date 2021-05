UFC, Charles Oliveira parla delle minacce ricevute sui social

In alcune registrazioni effettuate dalla UFC per i suoi canali social, il fighter brasiliano Charles Oliveira ha parlato ovviamente dell’incontro con Michael Chandler per il suo prossimo obiettivo, ovvero la cintura dei pesi leggeri della promotion. Oliveira ha commentato il suo stato di forma così come anche le parole dell’avversario diretto. I due, lo ricordiamo, si affronteranno per la cintura lasciata libera da Khabib in seguito al suo ritiro dalle MMA.

“Stanno succedendo un sacco di cose al momento, per me è bizzarro. Ad esempio, all’improvviso, c’è stato un ragazzo che mi ha scritto su Instagram affermando che Chandler mi ucciderà. Io ho risposto che, beh, era ok. Dio lo benedica. Vincerà il migliore tra i due” ha spiegato in maniera molto celere.

Anche durante la conferenza, Chandler – molto tifato – per portare ancora di più il pubblico dalla sua parte ha spesso incitato al canto di “USA, USA” soprattutto durante le pose effettuate dopo il face-off. Prevedibile dunque che Oliveira riceverà un’accoglienza decisamente non buonissima a Houston rispetto allo statunitense, che ovviamente invece sarà tifatissimo.

Chandler vs Oliveira sarà il main event dello show, con l’incontro tra Tony Ferguson e Beneil Dariush che invece sarà il co-main event di questo particolare evento UFC.

Di seguito, ecco la card dell’incontro:

Preliminary Card

Ronaldo Souza vs. Andrè Muniz (pesi medi)

Mike Grundy vs. Lando Vannata (pesi piuma)

Andrea Lee vs. Antonina Shevchenko (pesi mosca)

Jamie Pickett vs. Jordan Wright (pesi medi)

Gina Mazany vs. Priscilla Cachoeira (pesi mosca)

Kevin Aguilar vs. Tucker Lutz (pesi leggeri)

Sean Soriano vs. Christon Giagos (pesi leggeri)

Main Card

Charles Oliveira vs. Michael Chandler (titolo pesi leggeri)

Tony Ferguson vs. Beneil Dariush (pesi leggeri)

Katlyn Chookagian vs. Viviane Araujo (pesi mosca)

Shane Burgos vs. Edson Barboza (pesi piuma)

Matt Schnell vs. Rogerio Bontorin (pesi mosca)

UFC 262: Chandler vs Oliveira, dove vedere in tv e in streaming