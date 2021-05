Nonostante l’infortunio sembrasse meno grave del previsto e l’intenzione di Ibrahimovic fosse quella di partecipare agli Europei, un comunicato della federazione svedese ha stoppato i sogni di gloria dell’ex giocatore di Inter e Barcellona. Zlatan Ibrahimovic dunque non parteciperà ai prossimi Europei di questa estate.

Ibrahimovic non parteciperà agli Europei: lo annuncia la Svezia

A quanto pare, secondo la ricostruzione della federazione svedese, sarebbe stato lo stesso Ibrahimovic a informare il C.T. Janne Andersson della sua non possibile partecipazione a Euro 2020. “Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato il C.T. Janne Andersson che l’infortunio subito gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo”, questo il breve comunicato social della Svezia.

Di seguito ecco il post pubblicato su Twitter:

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

Fine dei sogni di gloria dunque per l’attaccante del Milan. Ibrahimovic aveva dapprima smesso di andare in Nazionale per anni e poi era tornato a vestire la maglia della Svezia da pochissimo tempo. Purtroppo per lui l’infortunio della scorsa gara si è rivelato decisivo. Contro la Juventus infatti Ibrahimovic è stato costretto a uscire anzitempo per via di un evidente problema al ginocchio. Ha provato a camminare e correre senza successo per poi alzare bandiera bianca.

Anche il Milan dunque non potrà avere lo svedese a disposizione per le ultime due partite di campionato. L’ex giocatore di Ajax e Juventus dunque dovrà guardare gli Europei soltanto dal divano di casa senza poterne prendere parte. Un duro colpo per la sua Nazionale.

