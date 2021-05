Tamina, figlia del leggendario “Superfly” Jimmy Snuka, ha conquistato nella notte il suo primo titolo di prestigio in WWE sconfiggendo in coppia con un’altra figlia d’arte, Natalya, il duo formato da Shayna Baszler & Nia Jax e prendendosi così le cinture di coppia femminili della compagnia. La vittoria è arrivata nel corso dell’ultima puntata di SmackDown.

Primo titolo WWE per Tamina dopo 10 anni, le reazioni dei colleghi

La vittoria è arrivata proprio in seguito a un Superfly Splash – finisher ereditata dal padre – ai danni di Nia Jax, che si trovava a terra dopo aver eseguito un Samoan Drop ai danni di Natalya: l’ennesimo assalto titolato delle due figlie d’arte (il padre di Natalya è Jim “The Anvil” Neidhart) si è risolto finalmente in un successo dopo il tentativo fallito a WrestleMania 37, cornice in cui secondo molti la coppia avrebbe già dovuto prevalere.

Come detto si tratta del primo titolo importante conquistato dalla 43enne Tamina, in WWE dal lontano 2010 con risultati alterni ma spesso rimasta ben lontana dalle parti alte della card negli show della compagnia.

Un successo meritato e a questo punto anche inaspettato, che ha interrotto il secondo regno della coppia Baszler-Jax, durato 103 giorni e contraddistinto da una serie di vittorie che aveva dipinto le due come quasi imbattibili.

Sono state moltissime le reazioni entusiaste nello spogliatoio della WWE, con numerosi colleghi che si sono voluti complimentare con il traguardo raggiunto da Tamina attraverso una serie di post sui social: tra questi quelli di Charlotte Flair, Lana, Beth Phoenix, Ember Moon, Mickie James e Titus O’Neil, mentre Sasha Banks e Naomi hanno voluto ricordare il periodo passato con la samoana nel Team B.A.D. tra il 2015 e il 2016.

These two women have been the rock steady definition of what can happen when you never give up. Congrats @NatbyNature and @TaminaSnuka …I know your Dads are smiling extra big right now up above!!! #AndNew #WomenILookUpTo pic.twitter.com/k4oAmqzMft — Betty Phoenix (@TheBethPhoenix) May 15, 2021

Congratulations to @TaminaSnuka and @NatbyNature VERY WELL DESERVED ❤️❤️I love you both so much 😍#AndNEW — Titus O'Neil (@TitusONeilWWE) May 15, 2021

You 2 deserve this. An example of hard work, perseverance, and heart. https://t.co/BH2oxYs5zb — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) May 15, 2021

Massive congratulations to @NatbyNature & @TaminaSnuka

I couldn’t be more proud. I can’t think of anyone who deserves it more. I’m not crying. Mad love, mad respect, #AndNew ♥️ — Mickie James~Aldis (@MickieJames) May 15, 2021

Particolarmente toccante il messaggio di Beth Phoenix: “Queste due donne sono la dimostrazione cristallina di cosa può succedere se non ti arrendi mai. Congratulazioni Natalya e Tamina, sono sicura che i vostri padri stanno sorridendo da lassù.”

Anche le due lottatrici hanno voluto festeggiare ringraziando il WWE Universe e la compagnia.

Show them who you are.

Show them why you’re worth fighting for.

Then find a person who also thinks you are worth fighting for.

And fight together.

And don’t stop until you prove them all wrong.

Statement makers, bone breakers & now TITLE TAKERS. #AndNew @TaminaSnuka #SmackDown pic.twitter.com/0n4Lm4GXRS — Nattie (@NatbyNature) May 15, 2021