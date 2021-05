Due spettatori interessatissimi del main event di UFC 262 erano sicuramente Conor McGregor e Dustin Poirier. I due infatti si affronteranno a breve per segnare il punto vincente nella loro trilogia, al momento in parità con un match vinto a testa. The Notorious e The Diamond infatti potrebbero diventare, in caso di vittoria personale, i nuovi number one contender al titolo dei pesi leggeri UFC, vinto proprio in nottata da Charles Oliveira contro Michael Chandler. Ebbene, ovviamente entrambi i fighter hanno dato le loro sensazioni social dopo la vittoria del brasiliano contro l’ex leggenda della Bellator nel main event dell’ultimo PPV andato in scena per la UFC.

UFC 262: Chandler vs Oliveira, i risultati dell’evento

UFC 262, le reazioni di Conor McGregor e Dustin Poirier al main event

Dustin Poirier ha scelto la via del tweet per parlare dell’incontro. The Diamond infatti ha fatto i suoi complimenti a Oliveira per la conquista del titolo, preso “con le maniere forti”. Lo stesso Poirier ha però voluto elogiare anche la prestazione dello sconfitto Michael Chandler, spiegando come sia uscito dall’ottagono “a testa alta”.

Molto diverso il commento di Conor McGregor, che con il suo fare un po’ guascone ha scritto (sempre su Twitter): “Congratulazioni a Charles Oliveira per essere diventato l’undicesimo campione dei pesi leggeri della storia della UFC. Chissà chi sarà il dodicesimo…” ha spiegato McGregor, alludendo ovviamente alla sua persona.

Di seguito, i due tweet pubblicati dai due lottatori della promotion di Dana White.

Congratulations @CharlesDoBronxs you earned that the hard way! Head up @MikeChandlerMMA highest of the highs and lowest of the lows. — The Diamond (@DustinPoirier) May 16, 2021

Congrats to Olivera on becoming the 11th UFC lightweight champion.

Wonder who Twelve is… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 16, 2021

