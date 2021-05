Extreme Rules 2021, in programma il prossimo 18 luglio a Tampa, potrebbe rivelarsi il terzo evento in PPV della WWE ad andare in scena di fronte al pubblico dal vivo dopo il riuscito esperimento dell’episodio di RAW del 9 marzo andato in scena a Washington DC e le due notti di WrestleMania 37 che il 10 e 11 aprile hanno scritto la storia a Tampa.

WWE, a Extreme Rules tornerà il pubblico?

Come sottolinea Mat Men Pro Wrestling Podcast, con l’abbassarsi della curva pandemica negli Stati Uniti dovuto alla massiccia campagna di vaccinazione messa in atto dal Governo, nei piani della WWE il pubblico live dovrebbe tornare in pianta stabile proprio a metà del mese di luglio.

In un successivo aggiornamento lo stesso podcast ha annunciato che il fine settimana scelto dalla compagnia dovrebbe essere quello che andrà dal 16 al 19 luglio e che quindi comprenderà una puntata di SmackDown, Extreme Rules e il successivo episodio di Monday Night RAW.

Naturalmente la voce deve ancora essere confermata, ma è del tutto presumibile che quanto sostenuto da Mat Men Pro Wrestling Podcast possa corrispondere alla realtà. Sia la WWE che la rivale AEW avrebbero già annunciato l’intenzione di accogliere nuovamente il pubblico dal vivo – ovviamente ancora con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria vicina a essere sconfitta ma non ancora alle spalle – e di riprendere le abitudini interrotte prima della pandemia da COVID-19.

Dopo aver toccato i 300.000 contagi al giorno a inizio gennaio, la seconda ondata negli Stati Uniti è stata abbattuta grazie a una straordinaria campagna vaccinale che ha portato all’immunizzazione a fine aprile di 100 milioni di americani. Da oggi i vaccinati possono fare a meno di mascherine e distanziamento, segnali di un popolo che guarda al futuro. Così come il mondo del wrestling.

