Nel corso dell’ultimo episodio di Talking Smack, il talk show che va in onda subito dopo SmackDown, Paul Heyman ha voluto ricordare New Jack, ECW Original e leggenda dell’hardcore scomparso lo stesso venerdì 14 maggio in cui è andato in onda lo show del venerdì della WWE.

Insieme dal 1995 al 2001, Paul Heyman e New Jack sono stati due pilastri della Extreme Championship Wrestling fino al suo scioglimento. Poi le loro strade si sono divise, e se il primo ha saputo abilmente riciclarsi in WWE il secondo si è trovato tagliato fuori dal giro che conta.

New Jack, il ricordo di Paul Heyman

Personaggio decisamente controverso, considerato “il wrestler più pericoloso al mondo”, New Jack non è mai stato presente nei revival della compagnia realizzati dalla WWE. La compagnia di Stamford ha comunque voluto rendergli omaggio tramite uno dei suoi maggiori mentori.

“Mi è stato chiesto, prima che questo show andasse in onda, se avrei voluto dire qualche parola sulla scomparsa dell’ECW Original New Jack. Ed evito gli elogi funebri più che posso, perché ogni volta che ci ho a che fare la prima cosa che mi viene in mente è “Ehi, questo fa schifo” e non c’è un buon modo per cui io possa metterla giù.”

“Quando ho sentito che New Jack era morto la mia speranza era che New Jack fosse andato dalla moglie e le avesse detto “Ehi, mi piacerebbe leggere il mio necrologio. Chiama un gruppo di persone e dì loro che sono morto. Tutti faranno un gran clamore e leggerò della mia vita. Poi a un certo punto questo fine settimana venderanno un sacco di magliette”. E si sarebbe seduto lì e avrebbe detto “vi ho fregato”, perché questa era una cosa che avrebbe fatto New Jack. Ma apparentemente non è andata così.”

“Chiunque lo abbia visto o sentito sa quanto fosse vero”

“Di solito, quando rendiamo omaggio a qualcuno qui in WWE, mostriamo un sacco di filmati di quella persona e, ad essere sinceri, non possiamo mostrarvi molti filmati di New Jack. Perché era il wrestler più “non PG” nella storia dell’intrattenimento sportivo. Era un gangsta. Tutti quelli che erano fan della ECW, che sono venuti a vedere la ECW e che guardavano la ECW lo sapevano dal momento in cui la sua musica ha risuonato.”

Heyman si riferisce a “Natural Born Killaz” di Ice Cube & Dr. Dre, la canzone che accompagnava l’entrata sul ring di New Jack e che spesso risuonava anche durante i suoi incontri.

“No, non abbiamo mai avuto il diritto di usare la sua musica. Perché? Perché come organizzazione eravamo gangster, e lui era il più gangster di tutti noi gangster. Sono passati più di vent’anni, chiunque abbia mai visto New Jack esibirsi dal vivo o fare un promo ha capito quanto fosse reale.”

“Jerome Young era davvero unico. E nel profondo del suo cuore, era tutto il New Jack che poteva offrirti. Auguro a tutti voi un weekend davvero estremo…Gangsta Style.”

Heyman ha chiuso con il saluto a braccia incrociate tipico dell’amico scomparso questo toccante promo in ricordo della leggenda ECW.