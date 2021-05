Europei 2021: i gironi e il calendario della competizione

Quest’estate si giocherà la competizione per nazionali più prestigiosa d’Europa: gli Europei 2021, che si sarebbero dovuti tenere la scorsa estate, vedranno come protagoniste le nazionali più forti del continente europeo, in una competizione che si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni. Oggi andremo a scoprire quale sarà il calendario dei 6 gironi di questa 16esima edizione degli Europei, che si terranno in 11 diverse città d’Europa.

Europei 2021: i gironi