Wrestlemania Backlash è ormai agli archivi per la WWE e molte delle faide hanno trovato una sfogo coerente. Uno dei protagonisti del PPV è stato Braun Strowman. The Monster Among Men ha infatti partecipato al Triple Threat valevole per il titolo WWE vinto poi dal campione Bobby Lashley contro lui e Drew McIntyre. A subire lo schienamento decisivo è stato proprio Strowman a seguito di una Spear da parte dell’attuale campione. A quanto pare però lo stesso Strowman si sarebbe infortunato nel corso dell’incontro.

WWE WrestleMania Backlash report 16/05/2021

WWE, Braun Strowman infortunio: ecco quanto sarà fuori

Come riportato da Wrestling Inc, l’ex Universal Champion sarebbe infatti vittima di un problema alle costole che gli avrebbe impedito di saltare la puntata di Raw andata in onda ieri sera. Lo stesso MVP avrebbe attinto al vero durante il suo promo andato in onda a Raw, nel quale l’ex campione degli Stati Uniti ha spiegato proprio come Strowman si trovasse a casa per via di alcune costole rotte dalla Spear di Bobby Lashley. Effettivamente Strowman, al termine del suo match di Wrestlemania Backlash, sarebbe tornato nel backstage tenendosi la zona del costato.

John Cena vuole davvero tornare in WWE

Vale la pena comunque specificare che queste voci sono emerse principalmente per via dell’assenza di Strowman nella successiva puntata di Raw. Il tutto potrebbe infatti essere anche un work per vendere al meglio le gesta del campione WWE, in grado quindi persino di avere la meglio fisicamente contro un personaggio mastodontico come Strowman.

Sicuramente altre notizie in merito arriveranno successivamente e molto indicativa sarà la prossima puntata di Raw. Se Strowman non dovesse parteciparvi, a quel punto – più che una “scelta tecnica”, per dirla in gergo calcistico – si potrebbe effettivamente trattare di un problema fisico da non trascinare nel tempo senza risoluzione.

WWE, Paul Heyman ricorda New Jack a Talking Smack