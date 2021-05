Nel corso di Wrestlemania Backlash Damian Priest e The Miz si sono sfidati in un controverso Lumberjack match nel quale al posto dei wrestler a bordo ring erano presenti zombie. La trovata pubblicitaria per sponsorizzare un film però non è piaciuta moltissimo né ai fan della federazione né agli addetti ai lavori, che l’hanno reputata decisamente trash. Come se non bastasse, a quanto pare durante questo incontro uno dei due lottatori si sarebbe infortunato. Parliamo nello specifico di The Miz: l’ex WWE Champion, infatti, non è stato presente nella successiva puntata di Raw e questo ha generato speculazioni su un potenziale problema fisico.

WWE WrestleMania Backlash report 16/05/2021

WWE, The Miz infortunio: ecco quanto sarà fuori

FW4online ha infatti lanciato questa notizia dopo il PPV. Non è dato sapere che tipo di infortunio abbia sofferto The Miz. Durante l’incontro, infatti, l’Awesome One non sembrava dare particolari segni di squilibrio fisico. Anche in chiave storyline, nel post match, il suo collega e amico John Morrison ha solo spiegato come, dopo il match con gli zombie, il suo partner di lotta non sarebbe stato più lo stesso. Senza però menzionare o citare infortuni.

John Cena vuole davvero tornare in WWE

C’è da dire che l’assenza di The Miz potrebbe anche essere soltanto un’assenza dovuta a un turnover di lottatori o a una mancanza di piani per lui nell’immediato. Peraltro lo stesso Mizanin ha sponsorizzato sui social la puntata finale dello show tv con sua moglie Maryse, uno degli show più visti a tema WWE sulle tv americane. Sicuramente eventuali altre notizie sull’infortunio (o presunto tale) di The Miz arriveranno nei prossimi giorni.

Nel frattempo a Raw, anche John Morrison è stato sconfitto in un Lumberjack match, sempre da Damian Priest. L’ex NXT North American Champion sta dunque stravincendo la faida, che potrebbe essere finita.

WWE, Paul Heyman ricorda New Jack a Talking Smack