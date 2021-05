Michael Chandler è uscito sconfitto dal match per il titolo dei pesi leggeri contro Charles Oliveira ma molti sono stati colpiti non solo dalla sua sportività ma pure dalla sua grande mentalità. Chandler infatti non si è abbattuto nonostante il KO, ha dato i giusti meriti al suo avversario e sembra molto motivato a fare decisamente meglio in futuro. Attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, lo stesso ex titolato della Bellator ha parlato dei recenti avvenimenti e di ciò che intende fare nei prossimi mesi.

UFC, Michael Chandler torna a parlare della sua recente sconfitta

“Il weekend è stato certamente duro, ho subito una sconfitta pesante. Ciò che ho fatto non è bastato. Ho avuto una grande occasione ma l’ho mancata. Purtroppo la vita è anche questo. Qualche volta la vita ti presenterà questo conto, altre volte invece cicatrici e lividi. Ma proprio le cicatrici e i lividi ti ricordano che sei ancora qui. Che hai ancora il sorriso sul volto, indipendentemente continui ad andare avanti a dispetto dei fallimenti recenti e dei futuri ostacoli. Volevo ringraziare tutti voi per essere stati al mio fianco. Non riesco nemmeno a comunicare quanto questo amore così travolgente mi abbia fatto bene al cuore. E’ una cosa assolutamente incredibile. Grazie per aver intrapreso questo percorso con me, ho la fortuna di avere un supporto assurdo e vi ringrazio tanto per questo” ha spiegato.

Chandler ha poi proseguito nella profondità del suo pensiero: “Non seguiamo le persone per la certezza ipotetica di una vittoria, non le seguiamo in battaglia perché sappiamo che vinceranno ma per ciò che hanno fatto durante il percorso. Se c’è una sconfitta, se si viene battuti pubblicamente, c’è modo comunque di seguirle di nuovo. Vi voglio bene, come ho già detto otterrò una cintura UFC prima della fine della mia carriera. Quello di sabato è stato solo un dosso lungo la strada”.

