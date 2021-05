Mentre si avvia al prestigioso traguardo delle 1500 puntate – quella andata in onda stanotte era la numero 1460 – Monday Night RAW, lo show di punta della WWE, continua a registrare ascolti piuttosto stabili ma comunque bassi rispetto agli anni scorsi.

Un calo che la compagnia cerca di contrastare in tutti i modi, provando a rendere più frizzanti e imprevedibili le puntate di questo 2021 pur se con scarso successo, lasciando agli spettatori la costante sensazione che il creative team sia privo di una vera direzione.

WWE, The Miz infortunio: ecco quanto sarà fuori

RAW, cambiati i piani all’ultimo momento

Una sensazione confermata dall’ultima indiscrezione proveniente dal Wrestling Observer: Dave Meltzer sarebbe infatti venuto a conoscenza del fatto che l’ultimo episodio di RAW non sarebbe andato in scena come era stato originariamente pensato dai booker.

Il copione infatti non è per niente piaciuto a Vince McMahon, che lo avrebbe stracciato per poi costringere i creativi della WWE a riscriverlo più volte in cerca di qualcosa capace di lasciare il segno. Qualcosa che infine il chairman della compagnia potrebbe aver trovato, anche se per saperlo con certezza dovremo aspettare i dati ufficiali sui rating tv.

WWE, Braun Strowman infortunio: ecco quanto sarà fuori

Si tratterebbe del finale, che ha visto Kofi Kingston rispondere alla sfida lanciata da Bobby Lashley e poi sconfiggere il WWE Champion con un roll-up grazie all’intervento determinante di Drew McIntyre. Mentre MVP si preparava a colpire Kingston con il bastone, con l’arbitro distratto, lo scozzese si è impadronito dell’oggetto contundente e ha steso l’All Mighty Champion spianando la strada per la vittoria del membro del New Day.

Il main event di RAW, deciso ad appena un’ora di distanza dall’inizio dello show, ha sicuramente sorpreso il pubblico e potrebbe aver cambiato anche in parte i piani intorno al WWE Championship, dato che si è ricominciato a parlare con insistenza di “KofiMania” e di una nuova possibilità titolata per Kingston. Avrà avuto anche degli effetti benefici sugli ascolti?