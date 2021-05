Nel corso dell’ultimo episodio di RAW il WWE Universe ha registrato l’assenza di The Miz, protagonista 24 ore prima a WrestleMania Backlash del contestato Lumberjack Match con gli zombie che lo ha visto sconfitto da Damian Priest.

Un’assenza che non è passata completamente in silenzio a livello di storyline: prima della sua sfida a Priest – stavolta in un Lumberjack match “normale” – John Morrison ha voluto soffermarsi un momento nel backstage per parlare dell’amico. Lasciando intendere che avesse avuto la peggio nel post-match del PPV.

WWE RAW, ecco perché Miz non c’era

The Miz è stato aggredito dagli zombie, che sembravano averlo addirittura divorato, subito dopo il match. Un segmento che nonostante le critiche la WWE non ha rinnegato, dato che a RAW Morrison si è comportato come se quanto visto sia accaduto davvero.

“Dopo quello che è successo Miz potrebbe non essere più lo stesso. Voglio dedicare il mio match di stasera alla sua memoria. Miz, ti voglio bene fratello. Spero che ovunque tu sia adesso si tratti di un posto migliore.”

In realtà The Miz potrebbe essere costretto a restare lontano dalle scene per molto tempo, anche se fortunatamente non è stato divorato vivo dagli zombie. Come riporta PWInsider, infatti, il wrestler si sarebbe infortunato a un legamento crociato anteriore durante l’incontro in PPV.

Per questo motivo Miz non sarebbe comparso a RAW, show che potrebbe registrare la sua assenza per un lungo periodo di tempo. In settimana i medici stabiliranno quanto è grave l’infortunio, e la peggiore delle ipotesi prevede un’operazione chirurgica e un periodo di recupero che varierebbe dai 7 ai 9 mesi.

Alla WWE a questo punto non rimane che incrociare le dita: in un momento già poco roseo per RAW, show di punta della compagnia in costante calo di ascolti, l’assenza a lungo termine di un wrestler carismatico come The Miz potrebbe essere una vera e propria mazzata. Seguiranno aggiornamenti sul caso.