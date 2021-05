A sole due settimane di distanza da Double or Nothing 2021, evento in PPV che chiuderà il mese della AEW, ci prepariamo a una nuova scoppiettante puntata di Dynamite che dovrebbe aggiungere molta carne al fuoco e non abbassare troppo il ritmo altissimo impresso allo show dalla compagnia nelle ultime settimane.

La AEW corre verso Double or Nothing

Già annunciati in PPV la Casino Battle Royale, Hangman Page VS Brian Cage, Cody Rhodes VS Anthony Ogogo, Hikaru Shida VS Britt Baker e il Triple Threat valido per l’AEW World Championship tra il campione Kenny Omega, “The Bastard” Pac & Orange Cassidy. A questi succulenti incontri potrebbero aggiungersene altri già stasera in uno show che comunque non sarà certo di passaggio.

WWE, MVP difende un criticatissimo match di Wrestlemania Backlash

Chris Jericho e l’Inner Circle dovranno accettare le condizioni poste da MJF per avere la loro rivincita sul Pinnacle nello Stadium Stampede Match in PPV: se perdono dovranno sciogliersi, ma non c’è ragione di credere che questo li fermerà.

Potrebbe proseguire anche il feud che vede Eddie Kingston & Jon Moxley puntare l’Elite e, nello specifico, gli AEW World Tag Team Championship detenuti dagli Young Bucks: i due team finiranno quasi sicuramente per affrontarsi a Double or Nothing. Possibili sorprese anche nelle rivalità tra Sting & Darby Allin contrapposti a Scorpio Sky e Ethan Page, mentre Lance Archer dovrebbe avanzare pretese sul TNT Championship appena conquistato da Miro.

Secondo Eric Bischoff la WWE è su un altro pianeta rispetto alla AEW

Inoltre, anche nella puntata di Dynamite di stasera sono annunciati diversi incontri interessanti: Anthony Ogogo se la vedrà con un membro della Nightmare Family, Austin Gunn, mentre i Varsity Blondes andranno alla caccia dei titoli di coppia detenuti dagli Young Bucks.

Altro match titolato quello valido per la cintura femminile NWA che la campionessa Serena Deeb difenderà contro Red Velvet, mentre sarà tutto da seguire anche l’incontro tra gli ex WWE Christian Cage e Matt Sydal (aka Evan Bourne) che in PPV saranno impegnati nella Casino Battle Royale.

AEW vicina alla firma di Andrade?

Insomma un’altra puntata, l’ennesima, tutta da seguire!