UFC, Marvin Vettori provocato da Kevin Holland

Tra ormai non troppi giorni Marvi Vettori sfiderà Israel Adesanya per la cintura dei pesi medi della UFC. I due si incontreranno nuovamente dopo il loro primo incontro di qualche anno fa, vinto da Adesanya per split decision. Prima di andare per il titolo Marvin Vettori ha battuto Kevin Holland, che ha sostituito Darren Till per via dell’infortunio dell’inglese. Lo stesso Holland, in una recente intervista, ha parlato del prossimo match di Marvin Vettori. Non solo provocandolo ulteriormente ma dandogli anche un “consiglio” per la sfida contro l’attuale campione e dominatore della sua stessa divisione.

“Ritorno in ottagono contro Luke Rockhold? Non penso che il mio nome sia abbastanza importante al momento. Quando ero posizionato meglio nel ranking, prima di perdere i due recenti match, sarei potuto essere un’opzione ma al momento non lo sono. Luke è un veterano, merita di affrontare un Top 10 al momento del suo ritorno. Molti su internet gli dicono di prendere il primo avversario che capita ma io gli consiglio di aspettare. Io mi allenerò per tanto tempo ma non troppo a lungo. Devo seguire mio figlio per i corsi estivi. E poi voglio prendere lezioni di ballo quest’anno!” ha inizialmente detto sul suo futuro Holland.

Gli viene poi chiesto chi pensa vincerà l’incontro tra Jared Cannonier e Paulo Costa: “Mi piacerebbe veder vincere Cannonier, anche perché Adesanya vuole sangue nuovo, quindi insomma diamoglielo! Il match tra lui e Vettori? Penso che si staranno attaccati l’un l’altro fino a morire. Scherzi a parte, penso che vincerà Adesanya. Lui non è facile da portare a terra quanto me e Marvin mi ha detto che dovrei lavorare sulla mia difesa nel wrestling ma anche lui, pur avendo un ottimo allenatore nello strinking, non ha uno striking così buono. Deve sicuramente lavorarci su, le sue mani sono abbastanza lente”.

