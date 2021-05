Monza Cittadella è una delle semifinali di ritorno di questi play-off di Serie B. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Monza Cittadella

Il Monza, dopo un inizio di stagione decisamente altalenante, è diventato quella big di Serie B su cui Berlusconi e Galliani avevano investito tanto: gli ingenti investimenti, infatti, hanno finalmente portato i frutti sperati, permettendo alla squadra di Brocchi di occupare stabilmente i primi posti della classifica, anche se il terzo posto non ha permesso ai brianzoli di ottenere la promozione diretta in Serie A: considerata la straordinaria forma del Cittadella, capace di vincere per 3-0 il match d’andata, il sogno di Berlusconi rischia seriamente di infrangersi.

Il Cittadella, dopotutto, non ha assolutamente nulla da perdere, e proprio per questo motivo è la squadra favorita per ottenere un posto nella finale che deciderà quale squadra verrà promossa in Serie A insieme ad Empoli e Salernitana. La squadra di Venturato, tuttavia, non sembra assolutamente attrezzata per ripetere il risultato dell’andata: basti pensare che il giocatore di maggior valore della rosa vale appena 900 mila euro, motivo per cui la sfida di ritorno dovrebbe essere più complicata.

I pronostici di Monza Cittadella

Monza Cittadella è senza dubbio il match più interessante di queste semifinali di ritorno dei play-off di Serie B, dato che vede contrapposte due squadre fra cui, almeno in linea teorica, non avrebbe dovuto esserci partita: eppure, il Cittadella ha letteralmente distrutto il Monza di Berlusconi, che nella sfida di ritorno dovrà cercare di centrare un vero e proprio miracolo. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5, mentre come giocata HARD vi consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Balotelli, che vorrà sicuramente trascinare il Monza a suon di gol.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Balotelli

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni