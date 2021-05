Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il terzo posto in campionato, ad appena 2 punti dall’Atletico Madrid: le ultime partite, dopotutto, ci hanno resistuito un Real rinato e determinato a conquistare un titolo che non è mai stato così combattutto nell’ultime stagioni.

La squadra di Emery si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato spangolo, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Moreno e compagni, per conquistare l’Europa League, dovranno quindi cercare di contenere al meglio il Real, anche se la determinazione dei ragazzi di Zidane dovrebbe riuscire ad avere la meglio.