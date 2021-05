Settimane fa Diego Sanchez è stato licenziato dopo anni dalla UFC. E sembra che la situazione sia diventata tale anche per via del suo coach, il controverso Joshua Fabia. Da mesi il nuovo tuttofare di Sanchez criticava la UFC, coinvolgendo anche il suo lottatore. Fabia non è stimato nell’ambiente perché pare utilizzare metodi ai limiti del coercitivo e della pericolosità per allenare i suoi assistiti. Il canale YouTube MMA Italia ha pubblicato in tal senso la registrazione di una telefonata molto importante tra il tecnico di Sanchez e i vertici della UFC. Probabilmente, come si evidce dalla chiamata, Fabia voleva una documentazione medica che poi non gli è stata concessa.

WWE, WrestleMania Backlash e il problema degli zombie

UFC, Diego Sanchez: la telefonata tra il coach e lo staff della promotion

A quanto pare infatti Hunter Campbell – uno dei membri dei vertici UFC – avrebbe parlato cn Joshua Fabia del fatto che il coach avrebbe richiesto una documentazione medica di Sanchez che riguardasse tutta la sua carriera. Campbell specifica che questa documentazione non è in possesso della UFC ma che in realtà viene gestita dalle commissioni atletiche. Pare per che la richiesta fosse stata fatta per una potenziale attività legale di protezione nei confronti di Sanchez dalla UFC. Quindi in sostanza un possibile scontro legale tra le parti.

WWE WrestleMania Backlash 2021, promossi e bocciati

Campbell spiega poi chiaramente che annulleranno l’incontro con Cerrone e lo lasceranno libero dalla federazione nel caso in cui non potesse combattere (cosa che poi è effettivamente avvenuta). Fabia ha insistito per ottenere le cartelle cliniche e per non fare nuovi esami ma Campbell è di fatto rimasto sulla sua posizione, spiegando che anche in caso di nuovi eventuali problemi avrebbe dovuto svolgere nuove radiografie o esami specifici. Fabia ha poi insistito ancora sul fatto che andavano comprese meglio le condizioni del fighter. Ma, a conti fatti, la telefonata non ha poi portato da nessuna parte. Anzi, solo al licenziamento di Sanchez.

WWE NXT, annunciata una super puntata per la prossima settimana