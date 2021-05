NXT continua a regalare sorprese nel tentativo di ritrovare gli ascolti di un tempo dopo la sconfitta nella guerra degli ascolti con AEW Dynamite e il conseguente spostamento al martedì sera. E se nell’ultima puntata andata in onda ieri le emozioni non sono mancate, la prossima promette di fare ancora meglio.

WWE NXT, tra 7 giorni puntata ricchissima

Finito nel mirino di Ted DiBiase da settimane, con quest’ultimo che lo ha distratto anche nell’ultimo show finendo per costargli la vittoria contro Jake Atlas, Cameron Grimes avrà finalmente un confronto con la sua nemesi in quello che è stato annunciato come “il confronto da un milione di dollari”.

Inoltre avremo un tag team match tra le prime due coppie capaci di laurearsi campionesse femminili di NXT: Dakota Kai & Raquel Gonzalez, vincitrici del Dusty Rhodes Classic e prime a detenere le cinture, se la vedranno con Shotzi Blackheart & Ember Moon, abili nel detronizzarle ma poi sconfitte due settimane fa da Candice LeRae & Indi Hartwell in uno Street Fight Match.

La coppia vincitrice si guadagnerà una title shot proprio contro le due ragazze del The Way.

Atteso anche il ritorno sul ring di Bobby Fish: l’ex membro dell’Undisputed Era, dopo aver assistito alla fine della stable di cui faceva parte con Roderick Strong, Adam Cole & Kyle O’Reilly da lontano causa infortunio, è tornato ed è pronto a misurarsi con Pete Dunne, che non ha nascosto di avere grandi ambizioni e sarà accompagnato da Oney Lorcan.

Tutto è pronto anche per il debutto sul ring di Frank Monet, aka Taya Valkyrie, wrestler di grande esperienza finalmente approdata in WWE e pronta a lanciarsi con una nuova gimmick nell’avventura di NXT. La moglie di John Morrison sembra aver preso di mira Toni Storm, ma non è chiaro quale sarà la sua prima avversaria.



Infine avremo il tanto atteso rematch da TakeOver tra Finn Balor e Karrion Kross, in palio l’NXT Championship detenuto da quest’ultimo che sarà come sempre accompagnato dalla sua valletta e compagna Scarlett.