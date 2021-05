La AEW si prepara a festeggiare i due anni di vita con Double or Nothing 2021, evento che andrà in scena il prossimo 30 maggio e che prevede una card più che mai intrigante per i fan di wrestling di tutto il mondo che stanno scoprendo e apprezzando questa compagnia.

Il 25 maggio 2019 la All Elite Wrestling teneva il suo primo show: Double or Nothing appunto, evento in cui scoprivamo i primi protagonisti della compagnia nata su idea di Cody Rhodes, Kenny Omega, gli Young Bucks e Tony Khan. In soli due anni di vita la AEW ha conquistato numerosi riconoscimenti, distrutto negli ascolti WWE NXT e proprio recentemente ha annunciato una nuova espansione con uno show al venerdì.

AEW Double or Nothing 2021, la card dell’evento

Segnali di crescita importanti che la compagnia – fondata ufficialmente il 1° gennaio 2019 – onorerà con un PPV che sulla carta promette di essere assolutamente all’altezza delle aspettative. Nelle ultime settimane sono stati aggiunti molti incontri alla card, e qualcosa potrebbe ancora essere ufficializzato nella prossima puntata di Dynamite.

Intanto andiamo a scoprire la card al 20 maggio 2019, quindi esattamente a 10 giorni dall’evento:

