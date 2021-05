“È mercoledì sera, e sapete cosa significa”: benvenuti al nuovo appuntamento con l’AEW Dynamite report, che racconta cosa è successo in una puntata che prometteva fuochi d’artificio e che ci avvicina all’attesissimo appuntamento con Double or Nothing, occasione in cui la compagnia di Tony Khan – che ieri ha annunciato nuovi e importanti cambiamenti – festeggerà i due anni di show.

Risuonano le note della theme di Christian Cage e lo show si apre così: il canadese se la vedrà con Matt Sydal in una sfida tra due dei partecipanti all’attesa Casino Battle Royal.

AEW Dynamite preview 19/05/2021: cosa succede stasera?

AEW Dynamite report 19/05/2021

Christian Cage batte Matt Sydal via Killswitch, i due nel post match vengono attaccati dal Team Taz al completo che ha la meglio anche su Hangman Page che prova a intervenire

Jon Moxley & Eddie Kingston superano The Acclaimed con l’Assisted Paradigm Shift di Mox e risuona la theme di “Wild Thing”

Scorpio Sky & Ethan Page rivendicano l’assalto di 7 giorni fa ai danni di Darby Allin & Sting che però compaiono sullo stage e li costringono alla fuga insieme al Dark Order

Hikaru Shida sconfigge Rebel. La nipponica viene poi stesa da Britt Baker

Negli spogliatoi Kenny Omega e Don Callis provano a convincere Orange Cassidy a rinunciare al suo match titolato a Double or Nothing fingendo di preoccuparsi per le sue condizioni di salute dopo l’incidente di 7 giorni fa e arrivano a minacciarlo

L’Inner Circle accetta le condizioni del Pinnacle: lo Stadium Stampede si farà, se la stable di Jericho perderà dovrà sciogliersi

Serena Deeb sconfigge Red Velvet e conserva il titolo femminile NWA

Anthony Ogogo batte Austin Gunn via TKO

Confronto tra Miro e Lance Archer, che a Double or Nothing si sfideranno per il TNT Championship

