UFC, Kamaru Usman commenta la vittoria del titolo di Oliveira

Al momento Kamaru Usman, cioè l’attuale detentore dello UFC World Welteweight Championship, non solo è uno dei fighter più in forma della federazione ma anche il più vicino a insidiare il numero 1 del Ranking UFC Pound for Pound attualmente appartenente a Jon Jones. Il ragazzo ha ovviamente osservato, come tanti altri colleghi, il match per il titolo dei pesi leggeri tra Michael Chandler e Charles Oliveira, che ha visto prevalere Charles Do Bronx per KO al secondo round contro l’ex Bellator. Intervistato da TMZ Sports, Usman ha parlato della vittoria di Oliveira ma anche di un potenziale incontro tra il brasiliano e il vecchio detentore della cintura, Khabib Nurmagomedov. Khabib si è infatti ritirato da alcuni mesi ed è per questo che la cintura è stata riassegnata.

“Immagino che per i fan un incontro tra Khabib e Charles possa essere interessante. Chi li conosce bene però sa altrettanto bene cosa potrebbe accadere in un incontro simile. Khabib probabilmente avrà guardato il match ma dubito che abbia avvertito lo stimolo di un ritorno. Ora si è ritirato e vive la sua vita felicemente. Charles Oliveira continua a impressionarmi e posso certamente ritenermi un suo fan ma Khabib resta di un altro livello rispetto a lui”, queste la parole – molto chiare – di Usman.

Lo stesso Kamaru Usman resta in attesa di capire quando, dove e contro chi si svolgerà la sua prossima difesa titolata. Secondo il suo agente il nome giusto potrebbe essere quello di Michael Chiesa ma, al momento, non c’è assolutamente nulla di ufficiale a riguardo. Non resta dunque che aspettare.

