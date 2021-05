WWE, Shawn Michaels è un grande fan di una lottatrice di NXT

Durante una recente intervista rilasciata a Sports Illustrated, l’Hall of Famer WWE Shawn Michaels ha parlato principalmente del roster di NXT, di cui lui stesso si occupa insieme al collega e amico Triple H. In particolare Michaels si è concentrato soprattutto sul roster femminile, definendolo di grande talento e scegliendo nello specifico una lottatrice che rappresentasse alla perfezione lo spirito e la classe del gruppo. Il nome scelto dall’ex WWF Champion è quello di Dakota Kai, che è in effetti una delle ragazze più interessanti a livello lottato e di personaggio nel roster giallo.

“Il roster di NXT è pieno di donne talentuose ma penso che Dakota Kai sia particolarmente speciale. Se avete visto War Games è impossibile che non abbiate notato quante botte ha preso in quell’incontro. Questa è un’arte nella quale eccelle e in cui rivedo molto me stesso. Vendere le mosse degli avversari è stato uno dei segreti del mio successo quindi vedere Dakota in azione che lo fa a sua volta mi impressiona sempre” ha spiegato inizialmente l’ex membro della DX.

“Non penso che sia troppo sottovalutata ma non so se tutti l’apprezziano abbastanza, specialmente per il lavoro che fa sul ring. Lavora in maniera estremamente dura e il suo aiuto è stato fondamentale anche a Raquel Gonzalez. Se bisogna sacrificare il proprio corpo per la riuscita di un incontro, Dakota Kai è sempre in prima linea” ha concluso The Heartbreak Kid.

Vedremo se prossimamente Dakota Kai farà anche il suo debutto nel main roster oppure se resterà ancora per un po’ di tempo a NXT.

