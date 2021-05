La WWE ha comunicato nella giornata di ieri il licenziamento di 8 superstar legate in modo più o meno importante al roster di NXT. Una mossa che ha ricordato quella che nel post-WrestleMania aveva portato all’allontanamento di alcune stelle del main roster.

WWE, licenziati 8 talenti sotto contratto con NXT

Stavolta nessun nome clamoroso coinvolto, anche se alcuni atleti erano senz’altro conosciuti al WWE Universe che seguiva NXT. È il caso ad esempio di Jessamyn Duke, ex lottatrice MMA arrivata nel 2018 insieme alla collega Marina Shafir: le due accompagnavano Shayna Baszler quando la “Queen of Spades” dominava lo show black & gold.

Ancora più noto era Alexander Wolfe, ex NXT Tag Team Champion in WWE con Eric Young quando i due facevano parte (con Killian Dain & Nikki Cross) del SAnitY: 34enne di Dresda, Germania, Wolfe era poi entrato nell’IMPERIUM da cui è stato estromesso martedì sera dopo la sconfitta con l’ex compagno Killian Dain e il conseguente pestaggio a opera di Marcel Barthel & Fabian Aichner.

Fa notizia il licenziamento di Drake Wuertz, ex icona della Combat Zone Wrestling che in WWE aveva svolto il ruolo di arbitro fino a entrare in contrasto con la compagnia a causa delle sue controverse dichiarazioni complottiste sui democratici e sul COVID-19. Altri nomi relativamente noti sono quelli di Kavita Devi, prima wrestler indiana donna a firmare con la major di Stamford, e di Vanessa Borne.

È diventato improvvisamente famoso invece Ezra Judge, ex linebacker di football americano e bodybuilder: grazie a Fightful Select è infatti venuto fuori che lui più di chiunque altro desiderava lo scontro fisico con Drake Wuertz, che oltre a essere un fondamentalista cristiano e un seguace delle strampalate teorie di Qanon non aveva mai nascosto il suo razzismo diventando un problema per molti.

Ecco la lista completa delle superstar licenziate dalla WWE ieri: