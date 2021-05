Massimiliano Allegri si è preso una pausa al termine della stagione 2018/2019, quando dopo aver chiuso un ciclo straordinariamente vincente con la Juventus si è fatto da parte mentre la Vecchia Signora si preparava a cambiare con l’intenzione di vincere ancora inseguendo però il famoso e poco definibile “bel gioco”.

Né Maurizio Sarri né il suo successore, Andrea Pirlo, sono però riusciti a far dimenticare Allegri o a superarlo: il primo ha vinto lo Scudetto con uno spogliatoio che apertamente non lo seguiva più, il secondo ha conquistato soltanto la Coppa Italia e dovrà aspettare gli ultimi 90 minuti di campionato per sapere se la sua Juventus la prossima stagione giocherà la Champions League.

Da dove ripartirà Massimiliano Allegri?

Il futuro di Andrea Pirlo resta appeso a un filo sottile, nonostante i buoni segnali registrati nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta mercoledì sera, e un ritorno a casa di Allegri sembra essere più che un’ipotesi. Il tecnico livornese ritroverebbe una squadra con cui ha fatto grandi cose e lo farebbe in una situazione di forza, dato che si tratterebbe di un vero e proprio passo indietro da parte di una società che credeva di poterne fare a meno.

Nel calcio, però, le minestre riscaldate raramente hanno successo: Massimiliano Allegri ne è consapevole, e potrebbe decidere di ripartire dopo due anni di pausa in un ambiente nuovo e stimolante. Seguito da mezza Europa, potrebbe decidere di accettare la corte di Aurelio De Laurentiis e provare a costruire un Napoli vincente: per molti è una fantasia, per altri una proposta estremamente concreta e senza alcun dubbio ricca di stimoli.

Alternativamente Allegri potrebbe sedere addirittura sulla panchina del Real Madrid: dipenderà anche dalle scelte del club spagnolo e da quelle di Zinedine Zidane, attuale tecnico che però non è riuscito a ritrovare il feeling di un tempo con la squadra e medita un nuovo addio con destinazione la Nazionale francese oppure proprio la Juventus.

Se sarà divorzio tra Zizou e il Real ecco che la panchina di uno dei club più prestigiosi al mondo sarà libera e potrebbe rappresentare un’occasione davvero troppo ghiotta per chiunque. Anche per Max Allegri, che a pochi giorni dalla fine della stagione 2020/2021 si prende del tempo, sfogliando la margherita per studiare al meglio il suo ritorno nel calcio che conta.