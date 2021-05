UFC, Luke Rockhold non sembra molto convinto di Marvin Vettori

Marvin Vettori, come sappiamo, competerà contro Israel Adesanya per quanto concerne il titolo dei pesi medi UFC nell’evento UFC 263, nel main event. L’evento è ovviamente molto atteso da addetti ai lavori e tifosi, soprattutto in Italia visto che Vettori è di fatto il primo atleta nostrano a competere per un titolo UFC. Il ragazzo sembra interessare a molti sportivamente parlando ma non al veterano Luke Rockhold. In una recente intervista rilasciata a Helen Yee, infatti, l’ex UFC Middleweight Champion e dominatore in Strikeforce ha spiegato di non essere troppo convinto del potenziale del lottatore tricolore.

“Ho lavorato molto duramente, da parte mia ho fatto tutto ciò che potevo per tornare, sto solo aspettando che mi venga offerto un match e un contratto. Sai, ho bisogno di qualcuno che mi dia la carica. Ho aspettato così a lungo ma ora voglio tornare per emozionarmi e far emozionare i tifosi. E voglio puntare al titolo, perché so che posso farlo. Sono concentrato e sul pezzo. Sinceramente non vedo molte persone che possono competere con il sottoscritto. Potenziali avversari? Ce ne sono tanti ma nessuno vuole firmare un contratto. Ci sono nomi che avrebbero senso, per esempio Uriah Hall era un’opzione ma non ha voluto, Kevin Holland sembra un’opzione, si era fatto anche il nome di Darren Till, io non sono contrario a nessuno che faccia parte di quel range, anche Paolo Costa” ha spiegato inizialmente Rockhold.

Il lottatore ha poi provocato Vettori: “Il ragazzo italiano ha ricevuto la shot al titolo battendo Kevin Holland che arrivava da una sconfitta. Tanti di questi ragazzi devono ancora essere messi alla prova. Il match contro Adesanya? Credo sia difficile andare contro di lui oggi, possiede una difesa ai takedown ampiamente superiore rispetto ai passati avversari di Marvin. Onestamente non ho guardato il suo incontro con Holland ma ho sentito che in piedi le ha prese e qundi ha dovuto andare di takedown, mi hanno detto che non è stato un incontro molto divertente. Forse riuscirà a vincere in maniera noiosa ma il mio pronostico è per Adesanya”.

