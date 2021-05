Domani, nella notte tra sabato 22 maggio e domenica 23 maggio, si svolgerà l’ultimo evento UFC di questo mese, un evento che vedrà protagonisti svariati lottatori molto conosciuti in una card di sicuro spettacolo. UFC Fight Night: Font vs Garbrandt vedrà nel main event proprio questi due lottatori, con l’ex Bamtaweight Champion desideroso di tornare su altissimi livelli per il futuro. Ovviamente questo evento sarà visibile sia negli Stati Uniti che nel mondo, Italia compresa.

UFC Fight Night: Font vs Garbrandt, dove vedere in tv e in streaming

Per chi volesse seguire il PPV dall’America, le soluzioni sono due. L’evento – ribattezzato anche UFC Vegas 27 – sarà infatti trasmesso da ESPN+. Ovviamente però sarà visibile anche attraverso lo UFC Fight Pass, cioè il servizio messo a punto proprio dalla UFC per 9,99 euro al mese in Europa.

Per chi invece volesse seguire l’evento dall’Italia, come sempre sarà la pay tv streaming DAZN a mandare in onda questo particolare evento a pagamento. Per guardare la main card con commento in italiano basterà infatti abbonarsi sempre per 9,99 euro a questo particolare servizio di visione in streaming.

Ecco di seguito le due card – la preliminare e la principale – di UFC Fight Night: Font vs Garbrandt.

Preliminary Card

Ricardo Ramos vs. Bill Algeo

Ben Rothwell vs. Chris Barnett

Court McGee vs. Claudio Silva

Bruno Gustavo de Silva vs. Victor Rodriguez

Josh Culibao vs. Sha Yilan

Damir Hadzovic vs. Yancy Medeiros

Rafael Alves vs. Damir Ismagulov

Main card

Rob Font vs. Cody Garbrandt

Yan Xiaonan vs. Carla Esparza

Justin Tafa vs. Jared Vanderaa

Felicia Spencer vs. Norma Dumont

David Dvorak vs. Raulian Paiva

Jack Hermansson vs. Edmen Shahbazyan

