WrestleMania 23 sarà per sempre ricordata per essere stata teatro di tre incontri che hanno fatto la storia della World Wrestling Entertainment: John Cena VS Shawn Michaels per il WWE Championship, la “Battle of Billionaires” che coinvolgeva Bobby Lashley, Umaga, Vince McMahon e il futuro presidente USA Donald Trump e infine Batista VS Undertaker, match in cui The Animal difendeva il World Heavyweight Championship dall’assalto di The Undertaker.

Batista VS Undertaker, WrestleMania 23

Taker si presentava all’appuntamento davanti agli 80.000 spettatori presenti alla Ford Field Arena di Detroit, Michigan, forte di una striscia vincente a WrestleMania cominciata nel 1991 contro Jimmy Snuka e che nel 2007 si componeva di ben 14 successi consecutivi. In più aveva vinto a gennaio la Royal Rumble, entrando con il numero 30 ed eliminando per ultimo Shawn Michaels.

Nonostante tutto, regnava grande incertezza sull’esito del match: Undertaker se la sarebbe dovuta vedere infatti con “The Animal” Batista, che fin dal primo momento in cui era stato scelto come bersaglio dal Deadman aveva dimostrato di non avere alcuna paura. Steso da una chokeslam del rivale al termine del primo confronto sul ring, il World Heavyweight Champion non si era mostrato particolarmente turbato e aveva covato vendetta.

Nelle settimane successive alla Royal Rumble la Road to WrestleMania 23 si dipanò su un doppio binario: da una parte John Cena VS Shawn Michaels, dall’altra Batista VS Undertaker, con le due coppie di futuri sfidanti al Grandaddy of Them All accoppiate in occasione di No Way Out in scena un mese dopo la rissa.

Scontro tra Titani

Qui Batista si vendica di Undertaker, stendendolo con una Spinebuster a sorpresa per spianare la strada alla vittoria di Michaels & Cena e alzare quindi la cintura sul becchino esanime. A quel punto la rivalità tra questi due colossi deflagra, al punto da costringere più volte il GM di SmackDown Teddy Long all’utilizzo della security nel tentativo inutile di tenerli separati.

Il 1° aprile 2007 a WrestleMania 23 Batista VS Undertaker è finalmente realtà, un incontro epico che segna soltanto l’inizio di una rivalità che si concluderà diversi mesi più tardi e che contrappone due dei più iconici e dominanti wrestler nella storia della WWE. Un incontro storico che oggi possiamo rivivere insieme grazie al canale ufficiale della compagnia di Stamford.