Kamaru Usman è certamente uno dei lottatori di MMA più dominanti non solo in UFC ma anche dell’intero mondo. L’africano, attuale World Welterweight Champion della promotion, resta in cerca del prossimo avversario in divisione ma, nel fratttempo, continua a rilasciare interviste e a parlare del suo momento ma pure di altri avversari. In una recente intervista, per esempio, lo stesso Usman ha parlato di come vede attualmente Conor McGregor. L’irlandese aveva provocato Usman settimane fa, di fatto sfidandolo per un salto nella categoria. Oggi Usman ha risposto in maniera decisamente piccata con alcune motivazioni che però, secondo alcuni fan, rappresentano null’altro che una verità nuda e cruda.

UFC, Kamaru Usman sminuisce Conor McGregor

“Conor McGregor al momento è solo un chiacchierone, un ragazzo che può competere ma non il vecchio Conor McGregor, non il campione, non il double champion. Non solo non è più quel fighter ma è soltanto uno che è in UFC. Uno che se fosse solo, se non si chiamasse così e non avesse fatto le cose che ha fatto in passato sarebbe un fighter normalissimo. Di conseguenza, il livello di rispetto che ottiene e posso dargli al momento è quello di un fighter normale, con tanti soldi e molto hype, oltre che riconoscimento. Ma il vecchio Conor McGregor, quello affamato e rispettato da tutti gli altri fighter, non c’è. Ovviamente non è che ora non lo rispettiamo, si tratta pur sempre di un fighter UFC. Ma è un lottatore normale” ha spiegato il campione dei pesi welter.

McGregor tornerà a combattere nel corso di UFC 264 contro Dustin Poirier, per il posto da number one contender per il titolo dei pesi leggeri di Charles Oliveira. Usman resta invece sempre in attesa del prossimo avversario, che potrebbe essere Michael Chiesa.

