Da quando è arrivato in UFC Colby Covington è da sempre uno dei personaggi più carismatici e polarizzanti della promotion, un vero e proprio “cattivo” che però (come ha spiegato lui stesso in molte interviste) è stato quasi “costretto” a fare così per via della UFC, che inizialmente voleva cacciarlo ritenendolo privo di carisma. Covington si è dunque costruito un personaggio capace di creare sempre un buzz attorno a sé e anche la sua ultima trovata è risultata estremamente divertente oltre che particolarmente provocatoria. In particolare, questa volta il bersaglio del lottatore è stato il collega Jorge Masvidal. Gamebred ha infatti perso i suoi due incontri consecutivi contro Kamaru Usman e Covington – forse proprio al fine di ottenere un match contro il BMF Champion – ha provveduto a provocarlo pesantemente nel corso di una intervista.

WWE, gli show dal vivo ripartono da luglio in Texas

UFC, Colby Covington provoca pesantemente Jorge Masvidal

Mentre era in collegamento video con i conduttori di Submission Radio, infatti, Covington ha esclamato quanto segue. “E’ sempre un piacere parlare con i miei amici australiani ma prima di cominciare consentitemi un minuto di raccoglimento”. In seguito, Covington ha svuotato davanti a tutti una borraccia piena d’acqua (presumibilmente a terra o in un secchio, la zona non era inquadrata) per poi spiegare: “Questa era la carriera di Jorge Masvidal, i suoi 10 secondi di notorietà ormai sono terminati, quindi volevo omaggiarlo con un momento di silenzio dato che è il mio miglior amico e porgergli il mio rispetto. Sono molto triste per un altro compagno caduto”.

WWE, Velveteen Dream accusato di scarsa professionalità

Vedremo se questa provocazione di Covington genererà delle dichiarazioni di Masvidal o addirittura un match tra i due in uno dei prossimi eventi UFC in programma.

UFC Fight Night: Font vs Garbrandt, dove vedere in tv e in streaming