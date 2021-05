Dopo il suo ultimo match di Wrestlemania 36, John Cena non è mai più apparso negli schermi televisivi della WWE. Anche se a breve tornerà con un programma prodotto da Peacock per il WWE Network, Cena si è concentrato prevalentemente sulla sua carriera da attore. Di recente, per esempio, vedremo il bostoniano sia in The Suicide Squad che in Fast & Furious 9. Eppure, come spesso lasciato intendere sui social, John Cena non ha ancora accantonato definitivamente la sua carriera da lottatore. E in occasione del ritorno dei Live Events e degli show con il pubblico, a partire da luglio, l’ex WWE Champion potrebbe tornare di corsa sul ring.

WWE, gli show dal vivo ripartono da luglio in Texas

WWE, John Cena potrebbe tornare per i Live Events di luglio

F4Wonline ha infatti riportato infatti come sia in discussione il ritorno di John Cena per il primo spettacolo con il pubblico, ovvero la puntata del 16 luglio di SmackDown che sarà trasmessa ovviamente su FOX dal Toyota Center di Houston, Texas. Ovviamente la WWE punta moltissimo sul ritorno del pubblico pagante e sta già lavorando per garantire degli spettacoli di un certo livello in contemporanea delle prime 3 date annunciate. Ovviamente il ritorno di Cena è da leggere principalmente in quest’ottica, anche se al momento non ci sono né comunicati ufficiali né conferme o annunci a riguardo.

Non è dato neanche sapere se, al momento del ritorno, John Cena sarà effettivamente un membro attivo del roster oppure se svolgerà lavoro da part-timer per qualche mese o settimana. Di recente la WWE ha perso (almeno per il momento) un’altra grande star come Daniel Bryan, che sembra essersi preso una pausa dal mondo del wrestling. Anche Edge, dopo il main event di Wrestlemania, non si è più fatto vedere e probabilmente tornerà non prima di Summerslam.

