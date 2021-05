Pur non essendo mai stato riconosciuto come titolo ufficiale dalla federazione, il Million Dollar Championship è uno dei più importanti simboli dell’era gimmick andata in scena in WWE nella prima metà degli anni ’90 del XX secolo e potrebbe presto tornare on screen per la quarta volta.

Ideata dal “Million Dollar Man” Ted DiBiase e apparsa per la prima volta in una puntata di Superstars del 1989, forgiata su precisa richiesta del suo ricco possessore e tempestata di oro e diamanti, la “cintura da un milione di dollari” era il tratto distintivo di uno dei wrestler più odiati dal pubblico che voleva così sottolineare la sua ricchezza e la sua arroganza.

Il Million Dollar Championship sta per tornare in WWE

Dopo essere stata brevemente conquistata da Virgil, maggiordomo di DiBiase che si era ribellato al suo dispotico datore di lavoro, la cintura è scomparsa dagli schermi nel 1992. Dopo la formazione della fortunata “Money Inc.”, alleanza tra il Million Dollar Man e l’agente delle tasse IRS che portò i due a detenere le cinture di coppia, il suo detentore la mise “al sicuro”.

Sarebbe ricomparsa brevemente intorno alla vita di un esordiente Steve Austin, che prima di interpretare la fortunata gimmick di “Stone Cold” si esibiva come Ringmaster, allievo di DiBiase. Quindi sarebbe stata nuovamente detenuta per un breve periodo da Ted DiBiase Jr., figlio dell’eccentrico milionario ormai ritiratosi.

Secondo Andrew Zaharian del podcast Mat Men Pro Wrestling, la notizia di oggi è che il Million Dollar Championship dovrebbe apparire nuovamente sugli schermi WWE e più specificatamente nella prossima puntata di NXT. Qui avremo “il confronto da un milione di dollari” tra il redivivo Ted DiBiase e Cameron Grimes, ormai ossessionato dalla figura del leggendario Hall of Famer oggi 67enne e ritiratosi all’alba del nuovo millennio.

Zaharian si è scusato con la sua fonte all’interno della WWE per aver dato la notizia con così largo anticipo: “Non so per quanto tempo, ma tornerà in TV. Le persone all’interno della compagnia sono entusiaste della cosa”. Vedremo gli sviluppi della storia martedì prossimo.