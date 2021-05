Come sappiamo, la vicenda di Diego Sanchez ha letteralmente monopolizzato le cronache extra ottagono della UFC e delle MMA. Il lottatore è stato infatti licenziato dalla UFC anche per via delle pressioni e dei comportamenti del suo allenatore e manager, Joshua Fabia. Lo stesso Fabia non è molto stimato nell’ambiente a causa di metodi di allenamento molto pericolosi e particolarmente stressanti, oltre che per un background davvero poco chiaro. Di recente, Diego Sanchez ha però deciso di interrompere il suo percorso professionale proprio con Joshua Fabia, annunciando anche che spiegare i motivi di questo gesto più in là. Intanto, sui social, Conor McGregor – che aveva parlato della vicenda in maniera seria e a cuore aperto, chiedendo proprio allo stesso Sanchez di liberarsi di Fabia – ha voluto scherzare sulla separazione professionale tra i due con un tweet goliardico.

UFC, Conor McGregor scherza sulla separazione tra Sanchez e Fabia

Di fatto, McGregor ha proposto infatti un match tra Diego Sanchez e Joshua Fabia, gestito da lui stesso. Un evento che ovviamente non andrà mai in scena. Ma l’irlandese, come sappiamo, essendo molto attivo sui social non si stanca mai di commentare qualsivoglia situazione.

Questo il tweet di McGregor:

Sanchez vs Fabia.

McGregor Sports and Entertainment. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2021

Per quanto concerne invece il futuro di Diego Sanchez, sembra che la UFC gli abbia consigliato di partecipare ad alcuni test sulla salute mentale, senza però prospettargli un potenziale ritorno in roster. La Bellator ha già inoltre chiarito di non essere interessata ad acquisire le prestazioni di tale lottatore. Vedremo dunque dove e, a questo punto, specialmente se Diego Sanchez tornerà a combattere nel prossimo futuro.

