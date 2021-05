Edge è stato uno dei protagonisti della Road to WrestleMania 37, evento in cui ha finito per duellare con Roman Reigns e Daniel Bryan in un Triple Threat match che metteva in palio il WWE Universal Championship e che lo ha visto uscire sconfitto.

Vincitore della Royal Rumble 2021 a 47 anni, tornato in azione dopo 7 mesi di stop che avevano pregiudicato il suo primo clamoroso ritorno durato ben 9 anni, Edge aveva conquistato il pubblico con una storyline bellissima che però ha perso decisamente appeal con il passare delle settimane.

WWE, dov’è finito Edge?

L’inserimento un po’ forzato nella storia di Daniel Bryan da parte della WWE ha costretto la Rated-R Superstar non solo a trasformarmi in un tweener egoista, ma ha condizionato la costruzione dell’incontro al punto che se subito dopo la Rumble la sua vittoria a WrestleMania 37 veniva data per scontata, quando la campana ha suonato al Raymond James Stadium nessuno credeva in un suo possibile successo.

Subito dopo la sconfitta Edge è letteralmente sparito dalle scene, anche se l’esito dell’incontro sembrava aprire a un suo immediato nuovo coinvolgimento a SmackDown: esclusa la fantasiosa ipotesi che lo avrebbe visto appellarsi sull’esito del match, considerando che nel doppio schienamento effettuato da Reigns si trovava sopra Bryan, che invece aveva le spalle al tappeto, c’era pur sempre la possibilità che iniziasse un feud con il leader dello Yes Movement addossandogli la colpa del mancato successo.

Niente di tutto questo. Come detto Edge è semplicemente sparito dalle scene, al punto che in molti si sono chiesti se fosse una scelta dettata da nuovi problemi di salute. Ipotesi scartata da una fonte autorevole, Sean Ross Sapp, che a Fightful Select ha risposto a questa domanda affermando che per la Rated-R Superstar si tratta semplicemente di un periodo di riposo, peraltro programmato insieme alla WWE.

Al momento non è noto quando Edge tornerà sulle scene, ed è possibile che la compagnia tenga segreta questa notizia fino all’ultimo. Possibile comunque che ciò accada a SummerSlam, evento per cui la WWE starebbe preparando grandi cose.