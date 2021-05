Michael Page è uno dei migliori lottatori attualmente presenti in Bellator, la federazione competitor (anche se in tono minore) della UFC. Page è un prospetto molto interessante anche se non ha mai avuto la fortuna di entrare finora in un ottagono UFC. Proprio a proposito di questo, durante una chiacchierata rilasciata al canale YouTube di Michael Bisping, lo stesso Page ha parlato di un suo possibile approdo nella promotion di Dana White.

Bellator, Michael Page parla di un possibile approdo in UFC

“Sono al 100% contento in Bellator. Quando ho iniziato a combattere pensavo che sarei voluto andare assolutamente in UFC. Si trattava della promotion più grande con gli eventi più grandi, ovviamente. Ora stanno uscendo fuori tantissime promotion, quando ho iniziato io ovviamente tutti nell’ambiente volevano arrivare in UFC e questo vale ancora oggi per la maggior parte delle persone. Bellator mi piace, mi piace dove sono così come amo i miei successi e quanto ho fatto finora. Ma sicuramente penso che dovrò sfiorare la UFC, prima o poi. Semplicemente per potermi mettere alla prova anche lì. Ci sarebbero ovviamente dei grandi incontri da fare e sicuramente penso che in futuro potrei, anche se non so dire quando, perché ho un contratto con Bellator e degli obiettivi da raggiungere qui, che sono vicini alla loro realizzazione. Mi vedo però chiaramente in UFC nel prossimo futuro” ha spiegato “Venom”.

Page ha parlato anche del potenziale rematch contro il suo rivale Douglas Lima: “Voglio un altro match con lui al 100%. Dopo ogni incontro che ho combattuto dopo Lima ho ribadito che, quando lui sarebbe stato pronto, avrei voluto il rematch. Quella è stata la mia unica sconfitta e grazie a quell’evento ho imparato più umiltà”.

