Edge manca on screen dalla WWE ormai da mesi, cioè dal main event di Wrestlemania 37. La Rated R Superstar infatti ha partecipato al Triple Threat match che ha visto Roman Reigns mantenere il suo Universal Championship in un incontro con lo stesso Edge e con Daniel Bryan. A quanto pare, però, la WWE ha deciso finalmente di richiamare il canadese per rimetterlo in gioco nelle storyline della federazione. E non a caso, il ritorno di Edge avverrà nello scenario migliore possibile per un rientro di un big come lui.

WWE, con il pubblico torneranno due grandi nomi

WWE, Edge: annunciato il ritorno, ecco quando

Come prevedibile, infatti, Edge ritornerà in WWE in contemporanea con il ritorno del pubblico nelle arene. Di conseguenza, Edge tornerà on screen nella federazione a partire dal 16 luglio, cioè in occasione della puntata di SmackDown che andrà in scena dal Toyota Center di Houston, in Texas. Questa puntata, come sappiamo, sarà importantissima perché rappresenta il primo evento della WWE con il pubblico nelle arene per gli show settimanali da più di un anno. L’unica eccezione, infatti, era stata proprio Wrestlemania 37, con il pubblico accettato – a posti ridotti – all’interno dello spazio a disposizione.

WWE, le verità di Velveteen Dream sul licenziamento

Edge però non è l’unico caso di un lottatore annunciato in anticipo per questa occasione. A quanto pare, infatti, anche l’ex WWE SmackDown Women’s Champion Sasha Banks è stata annunciata come presente per la puntata del 16 luglio. La Banks, a parte un fugace promo nella puntata successiva a Wrestlemania, non ha più partecipato ad altre puntate dello show blu. Ci sarebbero voci anche sul ritorno di John Cena, che in queste settimane sui social si è detto spesso disposto a tornare in WWE nel prossimo futuro.

UFC, Conor McGregor scherza sulla separazione tra Diego Sanchez e Joshua Fabia