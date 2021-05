Venerdì 16 luglio 2021 la WWE tornerà ad abbracciare il suo pubblico dal vivo, dopo gli esperimenti andati in scena in una puntata di RAW e soprattutto nelle due notti di WrestleMania 37 del 10 e 11 aprile.

La più importante compagnia di wrestling al mondo non vede l’ora di ripartire insieme al suo Universe dopo oltre un anno di show a porte chiuse. Merito della campagna vaccinale in atto negli USA che procede a ritmi spediti.

Teatro del primo abbraccio post-pandemia tra WWE e fans saranno il Toyota Center di Houston, Texas, e lo show del venerdì SmackDown, che per l’occasione dovrebbe vedere il ritorno di due grandi nomi assenti ormai da più di un mese dagli schermi.

Stiamo parlando di Edge e Sasha Banks, entrambi sconfitti nell’appuntamento al Grandaddy of Them All. La Rated-R Superstar è stata superata da Roman Reigns in un Triple Threat match che coinvolgeva anche Daniel Bryan, la Legit Boss invece ha perso il titolo femminile di SmackDown contro Bianca Belair, che come Edge aveva vinto la Royal Rumble a gennaio ma che a differenza del canadese ha concluso vittoriosamente la sua rincorsa alla cintura.

Nelle scorse settimane in tanti si erano domandati se Edge non si fosse nuovamente infortunato. Un’ipotesi poi smentita dal prestigioso Wrestling Observer: il canadese si stava semplicemente prendendo un periodo di riposo concordato con la WWE. Probabilmente per tornare al meglio in vista del ritorno del pubblico nelle arene.

I due wrestler sono scomparsi dai programmi della WWE all’indomani di WrestleMania 37, non venendo minimamente coinvolti nei rispettivi feud che sono continuati senza di loro: Roman Reigns si è sbarazzato prima di Daniel Bryan e poi di Cesaro, la Belair ha avuto la meglio su Bayley.

La curiosità su come saranno gestiti i loro ritorni è dunque alta, anche se bisogna sottolineare come la notizia – riportata da eWrestlingNews – affermi che i due vengono pubblicizzati su alcuni video a carattere locale e che dunque il loro ritorno, in una compagnia sempre pronta a cambiare copione all’ultimo momento, non sia comunque garantito al 100%.