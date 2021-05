UFC, torna The Ultimate Fighter: ecco chi saranno i coach

The Ultimate Fighter è stato per anni uno dei programmi più seguiti e interessanti in chiave UFC. Si tratta infatti di un reality show nel quale alcuni lottatori di MMA, all’inizio o di altri contesti minori, si sfidano a squadre, guidati da due coach sotto contratto con la UFC, per andare poi a sperare di vincere un contratto con la promotion per il futuro. Da questo reality sono emersi svariati grandi lottatori della UFC, come per esempio Forrest Griffin, Diego Sanchez, Rashad Evans, Nate Diaz, Michael Bisping, Matt Serra, Michael Chiesa, Tony Ferguson e molti altri. Sospeso per qualche anno, ora The Ultimate Fighter è invece pronto a tornare a partire dal 1° giugno di quest’anno.

Sono stati ovviamente già ufficializzati i coach di questa edizione. Ricordiamo che gli allenatori vengono scelti spesso anche in preparazione di un match ufficiale tra di loro. In questo caso, i due allenatori scelti per questa edizione di The Ultimate Fighter sono l’attuale UFC Featherweight Champion Alexander Volkanovski e l’attuale numero 2 della stessa divisione di peso Bryan Ortega. I coach proveranno a guidare verso la vittoria i lottatori di due gruppi distinti.

Quest’anno la trasmissione andrà in onda su ESPN+ a cadenza settimanale. Il programma, arrivato alla 29^ edizione, ha prodotto ben 11 campioni del mondo UFC e 5 Hall of Famer della promotion di MMA. Si tratta di un reality molto apprezzato e seguito non solo da parte dei fan di MMA ma anche per quanto riguarda gli spettatori casuali.

Di seguito, ecco anche il trailer finale della stagione corrente di The Ultimate Fighter, pubblicato dalla UFC sul suo canale ufficiale di YouTube:

