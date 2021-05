L’episodio di RAW di lunedì 24 maggio è stato l’ultimo che ha visto al tavolo di commento Adnan Virk: il telecronista canadese di origini pakistane ha infatti lasciato la WWE nella giornata di ieri dopo un’esperienza durata appena 6 settimane e 7 episodi complessivi dello show rosso.

Adnan Virk era arrivato in WWE lo scorso 12 aprile, all’indomani delle due notti di WrestleMania 37, dopo essersi distinto in ESPN, DAZN e nel MLB Network. Il suo compito era quello di integrare il tavolo di commento di RAW, il principale show della compagnia, affiancando Byron Saxton e Corey Graves, ma fin da subito era sembrato acerbo attirandosi le critiche tanto degli spettatori quanto dello stesso Vince McMahon.

La compagnia ha annunciato la separazione da Virk con uno scarno comunicato in cui gli ha augurato buona fortuna, parlando di una decisione arrivata reciprocamente.

Vink ha poi pubblicato un post sul proprio profilo Twitter spiegando che la scelta è stata dovuta in parte anche alla dura vita on the road richiesta dalla WWE e dalle difficoltà che avrebbe fatto vivere alla sua famiglia. Difficoltà che sarebbero aumentate con la ripresa degli eventi dal vivo in programma a luglio.

Thanks to @WWE for a wonderful opportunity. The weekly travel along with my other jobs was a grind for me and my family. Am grateful to everyone with the company especially @WWEGraves and @ByronSaxton for being such fantastic teammates. https://t.co/lrP0fCAMXz

— Adnan Virk (@adnansvirk) May 25, 2021