Il debutto di Franky Monet, Ember Moon & Shotzi Blackheart VS Dakota Kai & Raquel Gonzalez per un’opportunità titolata, il confronto “da un milione di dollari” tra Ted DiBiase e Cameron Grimes. Soprattutto Finn Balor VS Karrion Kross, rivincita di Stand & Deliver con il titolo in palio. Questo e altro nel nostro NXT report!

WWE NXT report 25/05/2021

Ember Moon & Shotzi Blackheart battono Dakota Kai & Raquel Gonzalez, quest’ultima non ci sta e nel post match mette KO le avversarie

Pete Dunne batte il rientrante Bobby Fish via Bitter End, l’ex Undisputed Era viene aggredito dopo anche da Oney Lorcan

Gli Hit Row hanno messo gli occhi sulle cinture di NXT

Mercedes Martinez batte Zayda Ramier, quindi per un attimo le luci si spengono e risuona la musica del Tian Shan ma non accade niente

Confronto tra milionari, Ted DiBiase rivela a Cameron Grimes che lo sta tormentando perché in realtà vede molto di sé in lui e sta cercando qualcuno che porti avanti la sua eredità. I due vengono interrotti da LA Knight, che vuole essere scelto da DiBiase al posto di Grimes e alle rimostranze di quest’ultimo risponde stendendolo con la sua finisher. Il Million Dollar Man se ne va dopo aver riso dell’ex cowboy a terra

Indi Hartwell cerca Dexter Lumis e trova uno stanzino pieno di disegni su come abbia spezzato il cuore al Tormented Artist

Debutto in WWE con facile vittoria per Franky Monet che supera Cora Jade

Santos Escobar e il Legado del Fantasma interrompono i festeggiamenti di Bronson Reed per il North American Championship, ma il campione viene affiancato dagli MSK

William Regal annuncia Kyle O’Reilly VS Johnny Gargano VS Pete Dunne: chi vincerà sarà il nuovo #1 Contender

