In attesa del terzo incontro tra Dustin Poirier e Conor McGregor, anche Artem Lobov – ex lottatore – ha voluto dare il suo pronostico per il match durante una recente intervista. L’ex fighter, passato anche dalla UFC con pochissima fortuna, ha infatti detto come crede che andrà a finire Poirier vs McGregor 3. In particolare, pur stimando The Diamon, Lobov vede vincitorie The Notorious.

Poirier vs McGregor 3, il pronostico di Lobov

“Beh Conor è un fighter molto furbo, credo che abbia preso il suo ultimo incontro solo un po’ alla leggera. Pensava soltanto di doversi presentare, fare il suo e distruggerlo. E non solo quello: si stava preparando fisicamente e psicologicamente per un incontro di pugilato, quindi non stava assolutamente pensando ai leg kick. Niente MMA per intenderci. Secondo me pensava che sarebbe stato come il primo incontro della serie. E comunque bisogna dare i giusti meriti a Dustin Poirier perché ha fatto i compiti a casa ed è migliorato molto rispetto al loro primo incontro. Inoltre nel secondo match è stato molto bravo. Però penso anche che Conor ora sia sul pezzo e sappia che cosa lo attende. Credo sia concentrato al massimo su questo incontro, ha studiato, ha analizzato e notato i problemi che ci sono stati nel secondo scontro. E onestamente se Conor si presenta concentrato non c’è modo di poterlo fermare. Di conseguenza, prevedo una finalizzazione contro Poirier a inizio match. Forse nel primo round, forse nel secondo” ha spiegato l’ex fighter.

Di conseguenza, secondo l’ex fighter, se McGregor non si distrarrà avrà certamente la meglio sul suo avversario. In caso di vittoria, probabilmente uscirà fuori il prossimo avversario di Charles Oliveira per il titolo dei pesi leggeri UFC.

