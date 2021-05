La WWE ha annunciato la data dell’edizione 2021 del PPV Summerslam, uno degli eventi più importanti della federazione nel corso del calendario annuale. Summerslam infatti è considerato (insieme a Wrestlemania, Survivor Series e Royal Rumble) uno dei Big 4, cioè uno dei più importanti PPV dell’annata. In questo caso però c’è una sorpresa, o meglio una scelta particolare. Il PPV più importante dell’estate WWE infatti si terrà non di domenica ma di sabato. Summerslam 2021 sarà quindi il primo PPV nella storia della WWE ad andare in scena in forma unica (quindi senza tenere conto delle ultime di Wrestlemania) nella giornata di sabato.

UFC, Joshua Fabia parla di un suo controverso allenamento con Diego Sanchez

WWE, Summerslam 2021 si terrà di sabato: i dettagli

L’evento, come riportato dalla WWE in un suo comunicato ufficiale, si svolgerà sabato 21 agosto di quest’anno. Il luogo in cui si terrà Summerslam però non è stato ancora svelato. La WWE ha infatti spiegato che verrà annunciato sabato 5 giugno durante un pre show della NBC.

Tale scelta sembra spiegata dal fatto che la WWE vorrebbe cercare fino all’ultimo secondo di organizzare Summerslam all’interno di uno stadio. In particolare, si starebbe pensando di organizzere questa edizione all’Allegiant Stadium di Las Vegas, città nella quale si terrà l’evento. In tal caso, si tratterebbe della prima edizione di Summerslam svolta in uno stadio all’interno degli Stati Uniti.

UFC, Michael Bisping parla del suo rapporto con Marvin Vettori

E a quanto pare proprio l’esigenza della possibile sede sarebbe la motivazione secondo la quale la WWE dovrebbe andare in scena con Summerslam 2021 di sabato anziché di domenica. Come spiegato da Dave Meltzer, infatti, i gestori dello stadio vorrebbero che l’evento si tenesse proprio in quel giorno. A livello di calendario no sarebbe però una fortuna per la WWE, perché nella stessa giornata – a livello mediatico – ci sarà anche il ritorno sul ring del pugile Manny Pacquiao.

UFC, Poirier vs McGregor 3, il pronostico di Artem Lobov