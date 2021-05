La AEW torna alle origini e al PPV che di fatto, quasi esattamente due anni fa, ha dato vita alla promotion: benvenuti al Double or Nothing report, evento che promette un’altra notte di spettacolo All Elite con tantissimi incontri di livello in programma, tutti i titoli in palio e la resa dei conti tra Pinnacle e Inner Circle nello spettacolare Stadium Stampede Match. Scopriamo insieme come è andata!

AEW Double or Nothing report 30/05/2021

Brian Cage rifiuta l’aiuto di Hook e Ricky Starks ma si distrae concedendo a Hangman Page il Buckshot Lariat che vale la vittoria del cowboy in un opener spettacolare

Nel post match primi screzi tra i membri del Team Taz

Gli Young Bucks sconfiggono Jon Moxley & Eddie Kingston connettendo 3 BTE Trigger consecutive su Mox e conservando gli AEW World Tag Team Championship

Jungle Boy vince la Casino Battle Royale eliminando per ultimo Christian Cage e si guadagna una title shot per l’AEW World Championship

Cody Rhodes batte Anthony Ogogo via Vertebreaker

Miro sottomette Lance Archer e resta TNT Champion

Dr. Britt Baker DMD batte Hikaru Shida via Lockjaw ed è la nuova campionessa femminile AEW

Sting & Darby Allin battono Ethan Page & Scorpio Sky con quest’ultimo steso dalla Scorpion Death Drop di The Icon

Kenny Omega difende l’AEW World Championship al termine di uno spettacolare Triple Threat con Pac e Orange Cassidy in cui tutti e tre gli atleti sfiorano più volte la vittoria. Determinante per The Cleaner un Crucifix improvviso ai danni di un sorpreso Cassidy arrivato comunque dopo numerose scorrettezze

